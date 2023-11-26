عناقات وهتافات داعمة لـ"حماس"..فيديوهات مؤثرة للقاء أسرى فلسطينيين محررين بعائلاتهم ضمن صفقة الهدنة

انتشر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقاطع فيديو مؤثرة توثق لقاءات أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة في بين "حماس" وإسرائيلي، بعائلاتهم، في ثالث يوم من أيام الهدنة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو التي يظهر فيها عناق الأسرى المحررين لأهاليهم وابتساماتهم وسط دموع الفرح.

فيما رفع أحد الأطفال الأسرى المحررين "شارة النصر"، وظهر وهو يحضن أمه، حيث هتفت مع الجموع بصيحات داعمة لحركة "حماس".

وبدأ مساء اليوم الأحد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة بصفقة التبادل وفق اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس أنها تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

وأفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة بيتونيا قبيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ولا تزال تمارس عمليات القمع ضد المواطنين المحتشدين لاستقبال الأسرى.

كما أعلنت "كتائب القسام" اليوم الأحد، أنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن مرحلة التبادل الثالثة "سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزا صهيونيا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسيا.

وخلال يومي الجمعة والسبت، جرى إطلاق سراح 26 أسيرا إسرائيليا و18 محتجزا من حملة الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة، وفي المقابل أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 78 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من سجونها.

وينص الاتفاق القائم حاليا، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. بواقع 50 أسيرا إسرائيليا مقابل 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.

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كما يتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.

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المصدر: RT