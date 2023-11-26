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حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر باتجاه بيتونيا بالضفة الغربية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطط "مواصلة القتال" بعد انتهاء الهدنة المؤقتة مباشرة

أخبار العالم العربي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطط
RT
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قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أقر الخطط العسكرية لمواصلة القتال في ختام فترة الهدنة المؤقتة.

وقال المتحدث باسم الجيش أن رئيس الأركان أجرى اليوم تقييما للوضع في القيادة الجنوبية العسكرية، وذلك بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، وأنه أقر خطط الهجوم.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الوسطاء يأملون في تمديد وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار، مما سيسمح بإطلاق سراح ما بين 40 و 50 امرأة وطفلا آخرين. هذا وفقا لتقرير في صحيفة وول ستريت جورنال.

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وقالت الإذاعة العامة الاسرائيلية أن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وزار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطاع غزة اليوم الأحد وقال: "نستمر حتى النهاية، حتى النصر... لا شيء سيوقفنا".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يريد تمديد الهدنة المؤقتة التي تنتهي الثلاثاء.

المصدر: يديعوت أحرنوت

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