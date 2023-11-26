بايدن يعرب عن أمله في تمديد الهدنة في غزة ويقول أنه سيتحدث مع نتنياهو بهذا الشأن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن تستمر الهدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل إلى ما بعد غد الاثنين، تاريخ انتهاء الهدنة التي تم التوصل إليها بين "حماس" وإسرائيل.

كذلك أعلن بايدن أن حركة "حماس" أفرجت اليوم الأحد، عن رهينة أمريكية هي طفلة في عامها الرابع اسمها أبيغايل.

وقال بايدن في كلمة من ولاية ماساشوستس "إنها حرة وهي الآن في إسرائيل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تمديد الهدنة.

كما عبر بايدن عن امتنانه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لجهوده في تهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أن عملية التبادل مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر.

وفي وقت سابق اليوم قالت "كتائب القسام" إنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن مرحلة التبادل الثالثة "سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزا صهيونيا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسيا".

تجدر الإشارة إلى أن حركة "حماس" أطلقت سراح المحتجز الذي يحمل الجنسية الروسية، بعد اتفاق مباشر مع موسكو.

المصدر: وكالات