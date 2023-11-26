زاخاروفا تؤكد إطلاق "حماس" سراح مواطن روسي من خارج الاتفاق بين الحركة وإسرائيل

قالت المتحدة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الجهود الدبلوماسية الروسية بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدة إطلاق حركة "حماس" محتجزاً يحمل الجنسية الروسية.

وأضافت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام" أن "حماس" سلمت اليوم شخصا يحمل جواز السفر الروسي العائد للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن الدبلوماسيين الروس سيقومون بزيارته في أقرب وقت ممكن، موضحة أن إطلاق سراح المواطن الروسي تم خارج قائمة تبادل الأسرى والمحتجزين بين "حماس" وإسرائيل في إطار اتفاق الهدنة.

وقالت: "نحن نتحدث عن اتفاقيات مباشرة بين الممثلين الروس وحماس، وسوف يستمر هذا العمل".

وأعلنت حركة "حماس"، اليوم أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا لموقف روسيا.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام عبرية أن من المحتمل أن تطلق حركة "حماس" سراح إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية يوم الأحد بناء على طلب الجانب الروسي.

وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، فإن من المتوقع أن يتم الافراج عن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية قبل إطلاق سراح المجموعة الثالثة من الرهائن الإسرائيليين المكونة من 13 إسرائيليا يوم الأحد كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT