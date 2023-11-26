"القسام" تعلن تسليم الصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا وروسيا واحدا و3 تايلانديين ضمن مرحلة التبادل 3

أعلنت كتائب القسام أنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن مرحلة التبادل الثالثة "سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزا صهيونيا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسياً".

وأكد الجيش الاسرائيلي أن 14 محتجزا إسرائيليا (بينهم محتجز يحمل الجنسية الروسية) و3 أجانب سلموا للصليب الأحمر في غزة.

والجدير ذكره أن حركة "حماس" أطلقت سراح المحتجز الذي يحمل الجنسية الروسية بعد اتفاق مباشر مع موسكو.

وأفادت معلومات بأن عملية التسليم ستتم في شمال قطاع غزة، وليس في معبر رفح. لكن لم يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن.

وأكدت مراسلتنا، أن الأسرى الإسرائيليين تم تسليمهم من معبر المنطار الحدودي مع إسرائيل شرقي مدينة غزة القريب من كيبوتس بئيري، والمحتجزين الأجانب خرجوا من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأضافت: "هناك حالة من الاسرى الاسرائيليين تم نقلها الى مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع عبر مروحية إسرائيلية، لتلقي العناية الطبية نظرا لحالتها الصحية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "13 رهينة مفرج عنهم ترافقهم قوات من الجيش وهم الآن في الأراضي الإسرائيلية، وتقوم القوات الخاصة وقوات الشاباك حاليا بمرافقة 12 رهينة تم إطلاق سراحهم في الأراضي الإسرائيلية إلى قاعدة حتسريم العسكرية، كما وصل مدني آخر إلى المستشفى قبل قليل".

وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، هناك أربعة رهائن آخرين تم إطلاق سراحهم في طريقهم إلى معبر رفح".

المصدر: RT