نتنياهو لبايدن: منفتحون على تمديد الهدنة ولكن بعد ذلك "سنستمر في الحرب بكامل قوتنا"

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أعرب للرئيس الأمريكي جو بايدن عن انفتاحه على تمديد الهدنة الحالية، ولكن بمجرد انتهائها، ستعود العمليات البرية للجيش بكامل قوتها.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة: " لقد أعدنا الليلة مجموعة أخرى من المختطفين - أطفال ونساء، وقد تأثرنا في أعماق قلوبنا، نحن والأمة بأكملها، عندما نرى هذا الاتحاد بين العائلات. إنه يهز الروح".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه تحدث مع بايدن حول إطلاق سراح المواطنة الأمريكية الإسرائيلية أبيغيل إيدان، "يا لها من فرحة أن نراها معنا. لكن من ناحية أخرى، للأسف ستعود إلى واقع انه لا يوجد أبوان. ليس لديها عائلة ولكن لديها أمة بأكملها تحتضنها وسنتكفل بكل احتياجاتها".

أبعد من ذلك، أريد أن أقول - هناك أيضًا مقترح ينص على أنه يمكنك إطلاق عشرة آخرين كل يوم إضافي. إنه أمر مبارك.

وأشار نتنياهو إلى أن الهدنة الحالية لمدة أربعة أيام يمكن تمديدها للسماح بإطلاق سراح المزيد من الأسرى وقال: "هناك أيضا مقترح ينص على أنه يمكنك إطلاق عشرة مختطفين آخرين في كل يوم إضافي. إنه أمر مبارك".

وأخبر نتنياهو الرئيس الأمريكي أيضا إنه “في نهاية الصفقة، سنعود بقوتنا الكاملة لتنفيذ أهدافنا: تدمير حماس، وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع تحرير جميع الرهائن لدينا".

وأضاف: "بعد أن كنت في غزة اليوم والتقيت بجنودنا، هؤلاء الجنود الأبطال الشجعان، وجنود الاحتياط والجنود النظاميين، والنار في أعينهم، أنا مقتنع بأننا سننجح في هذه المهمة لأنه ليس لدينا خيار آخر".

وقال البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس جو بايدن اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع في غزة. ورحب الرئيس بإطلاق سراح الرهائن من قبل حماس خلال الأيام الثلاثة الماضية، ومن بينهم فتاة أمريكية".

وأضاف البيان: "ناقش الزعيمان أيضا وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها في غزة. وشكر رئيس الوزراء الرئيس على جهوده الدؤوبة للمساعدة على التوسط في هذه الصفقة وتنفيذها بالكامل".

واختتم بيان البيت الأبيض قائلا: "اتفق الزعيمان على أن العمل لم ينته بعد وأنهما سيواصلان العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن. والبقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة".

وتأتي تصريحات نتنياهو عقب إتمام المرحلة الثالثة من اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى مع "حماس"، وجرى اليوم إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة، وتم الإفراج عن 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وواحد روسي.

المصدر: RT