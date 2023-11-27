غانتس يهدد نتنياهو.. أزمة مرتقبة قد تعصف بحكومة الحرب في إسرائيل

هدد الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إجراءات" في حال لم يتم وقف تمويل الأحزاب الدينية المتطرفة بمليارات الدولارات في الميزانية الجديدة.

وطلب غانتس الأحد في رسالة رسمية من نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية ( تمويل الأحزاب الدينية) من ميزانية الحرب المقترحة، الأمر الذي ينذر بخلاف قد يؤدي إلى انسحاب حزب "أزرق أبيض" الوسطي الذي يقوده غانتس من حكومة الحرب الحالية في إسرائيل.

ومن المقرر أن تحصل الأحزاب الدينية المتطرفة في حكومة نتنياهو على مليارات الدولارات بموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية.

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ويحتاج سموتريتش لـ900 مليون شيكل لتمويل الاستيطان، وبرامج الثقافة والهوية اليهودية، وإجراءات بسط السيادة الاسرائيلية على المنطقة C في الضفة الغربية، كذلك لدعم الثقافة اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة، بالاضافة لبنود أخرى.

ورفض غانتس تخصيص أموال للتحالف المتطرف في الحكومة الإسرائيلية في ميزانية الحرب المقترحة، وأنه لا يجوز تخصيص أموال لأغراض خارج المجهود الحربي أو دعم الاقتصاد.

وقال غانتس إن حزبه سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية، في حال إقرارها.

المصدر: يديعوت احرنوت