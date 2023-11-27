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أكثر من ألف يهودي يغلقون جسر مانهاتن احتجاجا على إسرائيل ومطالبين بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

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أكثر من ألف يهودي يغلقون جسر مانهاتن احتجاجا على إسرائيل ومطالبين بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
AFP
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أغلق أكثر من ألف متظاهر يهودي مؤيد للفلسطينيين جسر مانهاتن في نيويورك أمام حركة المرور احتجاجا على إسرائيل ومطالبة لها بوقف إطلاق النار في غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقد ارتدى المتظاهرون، وهم كثيرون من أعضاء حركة "صوت يهودي من أجل السلام"، ملابس سوداء وقبعات وهتفوا "نيويورك تقول لا للحرب"، حسب "يديعوت أحرونوت".

جدير بالذكر أن المتظاهرون كانوا قد هاجموا مبنى الكابيتول ومحطة غراند سنترال وتمثال الحرية في الماضي.

وها هي قد دخلت الحرب على غزة يومها الـ51 تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية، وتهديدات إسرائيلية باستئناف القتال في غزة فور انتهاء الهدنة.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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