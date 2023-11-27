أكثر من ألف يهودي يغلقون جسر مانهاتن احتجاجا على إسرائيل ومطالبين بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أغلق أكثر من ألف متظاهر يهودي مؤيد للفلسطينيين جسر مانهاتن في نيويورك أمام حركة المرور احتجاجا على إسرائيل ومطالبة لها بوقف إطلاق النار في غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقد ارتدى المتظاهرون، وهم كثيرون من أعضاء حركة "صوت يهودي من أجل السلام"، ملابس سوداء وقبعات وهتفوا "نيويورك تقول لا للحرب"، حسب "يديعوت أحرونوت".

جدير بالذكر أن المتظاهرون كانوا قد هاجموا مبنى الكابيتول ومحطة غراند سنترال وتمثال الحرية في الماضي.

🚨#BREAKING: Thousands of Pro-Palestine Protestors are Occupying the Manhattan Bridge, Bringing Traffic to a Halt and Forcing Shutdown.

⁰📌#Manhattan | #NewYork



Currently, approximately 500-1100 or possibly more Pro Palestine protesters and activists are occupying and shutting… pic.twitter.com/bhY1kX6AuN — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 26, 2023

وها هي قد دخلت الحرب على غزة يومها الـ51 تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية، وتهديدات إسرائيلية باستئناف القتال في غزة فور انتهاء الهدنة.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"