"فرانس برس": اعتقال 13 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية "رسمهم صلبانا معقوفة"

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية بأنه جرى اعتقال 13 شخصا بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرف مساء السبت في باريس، على خلفية "رسم صلبان معقوفة".

وقد قٌبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وحسب الوكالة، فإن "هذه الاعتقالات تأتي على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ50 في ظل إدانات دولية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال فور انتهاء الهدنة.

وتستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لليوم الثاني على التوالي، حيث شهد ليل السبت إفراج الجانبين عن عدد جديد من الأسرى، إذ نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

المصدر: "فرانس برس" + RT