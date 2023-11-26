"سرايا القدس" تعلن خوض مقاتليها في جنين اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي لساعات

أعلنت "سرايا القدس" اليوم الأحد، أن مقاتيلها في جنين خاضوا لعدة ساعات اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مخيم جنين.

وجاء في بيان "سرايا القدس":" خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة ".

وأضاف البيان: " حيث خاضوا اشتباكات مباشرة وحققوا الإصابات المؤكدة في صفوف العدو وأوقعوهم في سيل من النار و كمائن العبوات المتفجرة والناسفة، كما نفذ مجاهدونا بقوة الله عمليات تفجير لأليات عسكرية في حارة الدمج أدى الى إخراجها من الخدمة".

وأفادت مصادر محلية في وقت سابق اليوم بوقوع اشتباكات مسلحة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة جنين، تخللها إلقاء قنابل فلسطينية محلية الصنع.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية منلا داخل مخيم جنين ما اسفر عن وقوع قتيل و8 إصابات، ما يرفع عدد القتلى في مخيم جنين منذ الأمس إلى 5.

المصدر: RT