ماكرون يضيء شمعة عيد حانوكا في الإليزيه بعد حصوله على "جائزة مكافحة معاداة السامية"
أضاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شمعة "عيد الحانوكا" اليهودي الأولى في قصر الإليزيه بعد حصوله على "جائزة مكافحة معاداة السامية"، يوم الخميس.
وحصل الرئيس الفرنسي على جائزة اللورد جاكوبوفيتس، التي تُمنح لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية الذين يحاربون معاداة السامية ويدافعون عن حرية ممارسة الديانة اليهودية.
وأقام ماكرون، مساء الخميس، حفلا في قاعة الاحتفالات بالإليزيه، لجائزة اللورد جاكوبوفيتس، الممنوحة لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية (مثل أنغيلا ميركل في عام 2013 أو الملك فيليبي في عام 2016)، الذين يكافحون معاداة السامية.
Historique !— Mendel Samama (@EURORabbi) December 7, 2023
Allumage de la 1ere bougie de #Hanouka au Palais de @Elysee par le Grand Rabbin de France @HaimKorsia avec @EmmanuelMacron
La petite lumière chasse beaucoup d’obscurité !@PinchasRabbi@ElieKorchiapic.twitter.com/or58WGDhKY
وتظهر عدة مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الفرنسي إلى جانب الحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسيا، وهما يشعلان الشمعدان أمامه.
المصدر: لوفيغارو