الجيش: إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب حاجز دوتان قرب جنين

أصيب إسرائيلي واحد في عملية إطلاق نار قرب حاجز دوتان قرب جنين، بحسب ما أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة.

وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة مضت لم تهدأ فيها الأوضاع في جنين بعد شروع قوات الجيش الإسرائيلي في تنفيذ اقتحامات لمدينة جنين ومخيمها في 4 ديسمبر الجاري، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات مع المسلحين الفلسطينيين.

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وقبلها بيومين أيضا ذكرت مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، وأطلقت النار على سيارة ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي كان داخلها.

إلى ذلك، يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ حملات اقتحام واسعة معززة بآليات عسكرية للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، وغالبا ما تترافق مع اعتقالات واندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أظهرت لقطات لحظة قنص جنود إسرائيليين طفلا فلسطينيا في مدينة جنين، كما قتل قناصة الجيش الإسرائيلي طفلا آخر في المنطقة ذاتها.

المصدر: RT