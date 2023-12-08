شكري من واشنطن: ما يحدث في غزة يقوض القانون الدولي وهناك ازدواجية معايير حيال النزاع

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن ما يحدث في غزّة يقوض القانون الدولي، مشيرا إلى وجود ازدواجية معايير في النزاع الجاري، وفقا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وأكد وزير الخارجية، أن الوضع الحالي في قطاع غزّة لا يمكن استمراره، لافتا إلى وجوب وقف الأعمال القتالية.

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كما بيّن الوزير شكري أنّه يجب أن يكون الحل على أساس "حل الدولتين".

وتابع شكري، أن معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة ولم يكن نقطة لحصار الفلسطينيين.

يشار إلى أن تصريحات الوزير المصري كانت خلال جلسة حوارية لوزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.

بدوره، أعلن وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان أن رسالة اللجنة المكلفة تتمثل في أن يكون هنالك مسار آمن للسلام وإحداث حلول حقيقية (في القضية الفلسطينية).

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا الأساسي وقف الاعتداءات الإرهابية على غزة.. وهناك حاجة لزيادة كبيرة وفورية للمساعدات المقدمة إلى غزة".

من جهته، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أن "الوضع في الضفة الغربية يغلي"، مشيرا إلى أن هذه الحرب لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل بل ستكون ممرا لمزيد من الحروب والدمار.

المصدر: RT

القاهرة ناصر حاتم