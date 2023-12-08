بيربوك تناشد عبداللهيان المساعدة على خفض التصعيد في الشرق الأوسط

دعت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى إسهام طهران في خفض التصعيد عسكري الحاصل في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الألمانية عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن الوزيرة بيربوك أجرت محادثة هاتفية مع أمير عبداللهيان، دعت خلالها إيران إلى المساهمة في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

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وأضافت: "خلال المحادثة الهاتفية التي جرت اليوم، تحدّثت وزيرة الخارجية مع وزير الخارجية الإيراني (حسين أمير) عبد اللهيان حول وجهات النظر المختلفة بشأن القضايا الإقليمية".

كما تم خلال الاتصال إيلاء مسألة الشؤون القنصلية الألمانية اهتماما خاصا.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد يوم أمس خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ضرورة وقف قصف قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وإيجاد حل سريع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال رئيسي خلال المحادثات في الكرملين: "من الضروري وقف القصف (على قطاع غزة) في أسرع وقت ممكن. هذه القضية ليست قضية منطقتنا فحسب، بل هي قضية الإنسانية جمعاء. لذلك، يجب إيجاد حل سريع للغاية لهذه القضية، يجب العثور على لب المشكلة".

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وفي سياق متصل، فاجأ دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحد الحاضرين خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، وهو يتحدث باللغة العربية.

وخاطب المندوبين بلغة عربية متقنة خلال الجلسة التي هاجم فيها إسرائيل بشأن أعلانها إغراق الانفاق في غزة ورفض التهجير. وأكد أن روسيا تدعم طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: تاس + RT