نائب مندوب روسيا يفاجئ الحاضرين بالحديث باللغة العربية خلال اجتماع مجلس الأمن حول غزة.. (فيديو)

فاجأ دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحد الحاضرين خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، وهو يتحدث باللغة العربية.

وخاطب بوليانسكي المندوبين العرب بلغة عربية متقنة خلال الجلسة التي هاجم فيها إسرائيل بشأن أعلانها إغراق الانفاق في غزة ورفض التهجير. وأكد أن روسيا تدعم طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وتحظى اللغة العربية باهتمام كبير في روسيا، حيث يتقنها العديد من المسؤولين والأكاديميين وطلاب الجامعات.

وارتفع عدد الطلاب المسجلين في فروع اللغة العربية في الجامعات الروسية إلى 3 أضعاف في السنوات الأخيرة.

المصدر: RT