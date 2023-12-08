 
مباشر
عاجل
موسكو: نرفض أي مخططات لتهجير سكان غزة وهذا بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني

نائب مندوب روسيا يفاجئ الحاضرين بالحديث باللغة العربية خلال اجتماع مجلس الأمن حول غزة.. (فيديو)

أخبار العالم العربي

نائب مندوب روسيا يفاجئ الحاضرين بالحديث باللغة العربية خلال اجتماع مجلس الأمن حول غزة.. (فيديو)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkdc

فاجأ دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحد الحاضرين خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، وهو يتحدث باللغة العربية.

وخاطب بوليانسكي المندوبين العرب بلغة عربية متقنة خلال الجلسة التي هاجم فيها إسرائيل بشأن أعلانها إغراق الانفاق في غزة ورفض التهجير. وأكد أن روسيا تدعم طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إقرأ المزيد
موسكو: نرفض أي مخططات لتهجير سكان غزة وهذا بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني
موسكو: نرفض أي مخططات لتهجير سكان غزة وهذا بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني

وتحظى اللغة العربية باهتمام كبير في روسيا، حيث يتقنها العديد من المسؤولين والأكاديميين وطلاب الجامعات.

وارتفع عدد الطلاب المسجلين في فروع اللغة العربية في الجامعات الروسية إلى 3 أضعاف في السنوات الأخيرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا