أردوغان: تركيا لن تصنف "حماس" منظمة إرهابية

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن بلاده تتعرض لضغوط كبيرة لإجبارها على تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية، مؤكدا أن أنقره لن تقدم على ذلك.

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وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من اليونان: "توصف "حماس" بأنها "منظمة إرهابية"، وهي حقيقة منظمة فلسطينية وليست إرهابية. "حماس" حركة سياسية وحزب سياسي فاز في الانتخابات. لكننا نواجه ضغوطات تهدف لإجبارنا على تسميتها منظمة إرهابية. لكن لا، لن نسمي "حماس" منظمة إرهابية لمجرد أنك تقول ذلك. فهي حركة سياسية فازت في الانتخابات".

وأضاف: "نتنياهو هو فعلا قاتل غزة... ويجب محاكمة كل المسؤولين الإسرائيليين الذين يشاركون في المجازر في غزة. إسرائيل تمارس إرهاب دولة، أين الغرب وأمريكا؟ كيف يمكننا تصويب ذلك، وهناك هذا الكم من الحقائق وحوالي 17 ألف قتيل" في غزة.

واتهم الغرب بأنه "يدعم إسرائيل في حربها، ويريدان معا تأديب غزة عبر تجويعها".

وفي تعليقه على احتمال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال: "لا يوجد على أجندتنا موعد للقاء محتمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن... جميعنا ندرك موقفه من غزة.. إذا (اتصلوا بنا) بخصوص موضوع غزة، من الممكن حينها ترتيب مواضيع المحادثات".

وتابع: "لدينا إيمان كامل بأن فلسطين ستنتصر، وانتصارها يعني انتصار السلام العالمي واستعادة الالتزام بحقوق الإنسان".

المصدر: نوفوستي