البرادعي: المناورة الإسرائيلية والأمريكية حول "من يحكم غزة" عقب الحرب "مفضوحة وإلهاء عن مربط الفرس"
اعتبر نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي أن الموقف العربي يجب أن يركز أولا على "الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة، وبعدها مباشرة التفاوض حول التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية".
وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب البرادعي في تغريدة: "الموقف العربي يجب أن يكون بالتركيز أولا علي الوقف الفوري لإطلاق النار، وبعدها مباشرة التفاوض حول التسوية الشاملة للقضية".
وأضاف: "الحديث بعد وقف إطلاق النار يجب أن يكون حول "خطة طريق لإنهاء الاحتلال" وليس الانزلاق وراء المناورة الإسرائيلية والأمريكية حول "من يحكم غزة" والتي هي في رأيي مناورة مفضوحة وإلهاء عن مربط الفرس.. حق الشعب الفلسطيني فى الحرية وتقرير المصير … تضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته يجب أن تعلو فوق أي خلاف".
الموقف العربي يجب ان يكون بالتركيز اولا علي الوقف الفوري لاطلاق النار وبعدها مباشرة التفاوض حول التسوية الشاملة للقضية.— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) December 7, 2023
الحديث بعد وقف إطلاق النار يجب أن يكون حول "خطة طريق لانهاء الاحتلال" وليس الانزلاق وراء المناورة الاسرائيلية والاميركية حول "من يحكم غزة" والتي هي في رأيي…
وقال البرادعي في تغريدة أخرى: "هناك تعاطف غير مسبوق، لم أره في أكثر من نصف قرن، مع الشعب الفلسطيني وحقه فى الحرية وتقرير مصيره..أرجو ألا نضيع تلك الفرصة كما هي عادتنا بالانغماس فى خلافاتنا الضيقة والشخصية لنعود بعدها ونندب حظنا ونتبادل الاتهامات..حان الوقت أن نغلب المصلحة العامة وأن نرتقي بأنفسنا".
هناك تعاطف غير مسبوق، لم اراه في اكثر من نصف قرن، مع الشعب الفلسطيني وحقه فى الحرية وتقرير مصيره— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) December 7, 2023
ارجو إلا نضيع تلك الفرصة كما هي عادتنا بالانغماس فى خلافاتنا الضيقة والشخصية لنعود بعدها ونندب حظنا ونتبادل الاتهامات
حان الوقت ان نغلب المصلحة
العامة وان نرتقي بأنفسنا…
وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ63 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.
المصدر: RT