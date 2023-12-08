 
مباشر
عاجل
موسكو: نرفض أي مخططات لتهجير سكان غزة وهذا بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني

البرادعي: المناورة الإسرائيلية والأمريكية حول "من يحكم غزة" عقب الحرب "مفضوحة وإلهاء عن مربط الفرس"

أخبار العالم العربي

البرادعي: المناورة الإسرائيلية والأمريكية حول
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkc2

اعتبر نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي أن الموقف العربي يجب أن يركز أولا على "الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة، وبعدها مباشرة التفاوض حول التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب البرادعي في تغريدة: "الموقف العربي يجب أن يكون بالتركيز أولا علي الوقف الفوري لإطلاق النار، وبعدها مباشرة التفاوض حول التسوية الشاملة للقضية".

وأضاف: "الحديث بعد وقف إطلاق النار يجب أن يكون حول "خطة طريق لإنهاء الاحتلال" وليس الانزلاق وراء المناورة الإسرائيلية والأمريكية حول "من يحكم غزة" والتي هي في رأيي مناورة مفضوحة وإلهاء عن مربط الفرس.. حق الشعب الفلسطيني فى الحرية وتقرير المصير … تضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته يجب أن تعلو فوق أي خلاف".

وقال البرادعي في تغريدة أخرى: "هناك تعاطف غير مسبوق، لم أره في أكثر من نصف قرن، مع الشعب الفلسطيني وحقه فى الحرية وتقرير مصيره..أرجو ألا نضيع تلك الفرصة كما هي عادتنا بالانغماس فى خلافاتنا الضيقة والشخصية لنعود بعدها ونندب حظنا ونتبادل الاتهامات..حان الوقت أن نغلب المصلحة العامة وأن نرتقي بأنفسنا".

إقرأ المزيد
صحيفة
صحيفة "التايمز" : فريق عسكري بريطاني يقوم بإعداد السلطة الفلسطينية لتولي حكم غزة عقب الحرب

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ63 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا