زعيم حزب تركي يدعو لتشكيل جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب تضم تركيا وروسيا وسوريا

دعا زعيم حزب "الوطن" التركي دوغو بيرنجك إلى تشكيل جبهة مشتركة بين تركيا وروسيا وسوريا لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا، مضيفا أن ذلك سيساعد أيضا في تسوية الوضع في قطاع غزة.

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وقال بيرنجك في حديث لوكالة "نوفوستي": "يجب أن يكون هناك حل عسكري للوضع في غزة. لا يمكننا مساعدة غزة بالخطابات وحدها. ندعو إلى تشكيل جبهة مشتركة بين تركيا وروسيا وسوريا لمكافحة التشكيلات الإرهابية في شمال سوريا. سيكون ذلك أفضل دعم للحركة الفلسطينية وثقلا موازنا للتوسع الأمريكي في المنطقة. سيتم فتح جبهة ضد الولايات المتحدة والصهيونية، وأصبح هذا ضرورة بما يحبط الخطط الأمريكية ويضمن وحدة الأراضي السورية".

ويعد حزب "الوطن" حركة يسارية تتبع مواقف الرئيس التركي الأول مصطفى كمال أتاتورك. ويتمسك في عقيدته بالسياسة المناهضة للغرب والولايات المتحدة. ويعتبر نفسه خليفة لحزب العمال والفلاحين الاشتراكي الذي تأسس في عام 1919. وبالرغم من أنها ليس ممثلة في البرلمان التركي، إلا أنها تعتبر قوة مؤثرة في البلاد وخاصة في المناطق.



المصدر: نوفوستي