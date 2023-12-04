مصدر: أردوغان سيواصل هذا الأسبوع الجهود الدبلوماسية حول غزة

قال مصدر دبلوماسي في أنقرة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيواصل هذا الأسبوع، الجهود الدبلوماسية لتسوية الوضع في قطاع غزة.

وأشار المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إلى أن هذا الموضوع سيتصدر جدول أعمال الرئيس التركي خلال هذه الفترة.

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وأضاف المصدر: "خلال هذا الأسبوع، ستستمر الجهود الدبلوماسية للرئيس أردوغان. وسيجري اتصالات بشأن تسوية الوضع في غزة مع رؤساء الدول والحكومات. وسيعمل الرئيس التركي، من ناحية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن ناحية أخرى، سيبذل الجهود لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على أساس مبدأ "دولتين لشعبين".

في وقت سابق، انتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس، انتهكت الهدنة وفتحت النار على الأراضي الإسرائيلية، ولذلك استأنف الجيش الإسرائيلي أعماله القتالية ضد عناصر حماس في قطاع غزة.

قبل ذلك وبواسطة قطرية، توصلت إسرائيل وحركة حماس، إلى أول اتفاق بينهما منذ تصاعد النزاع في 7 أكتوبر.

واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام من أجل التبادل عشرات الرهائن والمعتقلين المحتجزين لدى الجانبين. وبدأت الهدنة التي استمرت أربعة أيام في 24 نوفمبر الساعة 07.00 بالتوقيت المحلي (08.00 بتوقيت موسكو)، ثم تم تمديدها مرتين - أولا لمدة يومين، ثم ليوم آخر.

المصدر: نوفوستي