"يجب طرد نتنياهو".. أولمرت ينتقد حكومة نتنياهو ويصفها بالإرهابية (فيديو)

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الحالية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالإرهابية.

وقال أولمرت في مقابلة متلفزة: "ليكون الأمر واضحا، نتنياهو كارثة وطنية في تاريخ إسرائيل وعليه أن يرحل، ووجود بن غفير في الحكومة أمر فظيع، ووجود سموتريتش أمر فظيع".

وأضاف: "وجود مجموعة مثل شباب التلال (الاستيطانية) في الضفة الغربية أمر فظيع، وما أعتقده عن بن غفير ورفاقه وقد أوضحت هذا الأمر في إسرائيل أمامهم بوضوح وليس في تركيا، وقد أسميتهم بالأعداء، قلت إنهم سفاحون وقتلة وإرهابيون، قلت ذلك عن شعبي وعن وزراء بلدي".

وتابع: "منذ العام 2009 كانت السياسة الإسرائيلية سلبية تماما، ولم تكن على استعداد للشروع في أي عمليات ذات مغزى أو ضرورة، ولم يتم اتباع السياسات التي تم تحديدها والتي حملت فرصا كبيرة للسلام، وأنا لا أعفي الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009 من مسؤولياتها عن عدم التواصل".

وقال: "أعتقد أن نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل ويجب أن يطرد فورا ويلقى به خارجا، فقد آن الأوان لخروجه من المشهد لأسباب كثيرة لا علاقة لها بالفلسطينيين".

"يجب طرد نتنياهو على الفور".. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في مقابلة خاصة مع TRT يوجّه انتقاداً حادّاً إلى حكومة نتنياهو ويصفها بالإرهابية.. شاهد ماذا قال pic.twitter.com/MNv8oqFDw9 — TRT عربي (@TRTArabi) December 7, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه معارضة كبيرة من قبل المعارضة والشارع الإسرائيليين في الأونة الأخيرة، وقد ظهرت خلافات بينه وبين مجلس حربه عقب رفض وزير دفاعه يواف غالانت مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم السبت الماضي بقاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة، بسبب "فقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن"، محملا إياه "مسؤولية الفشل".

واستأنفت محكمة إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، محاكمة نتنياهو بتهم الفساد الموجهة إليه، بعد أن توقفت الجلسات لثلاثة أشهر بسبب عطلة المحاكم والحرب على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT