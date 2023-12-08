وزير الخارجية السعودي: الحكومات في أنحاء العالم لا تعتبر وقف القتال في غزة أولوية

صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، أن من الضروري وقف القتال في غزّة،على الفور، لكن العالم لا يعتبر هذا أولوية للأسف.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "رسالتنا متسقة وواضحة ومفادها أننا نعتقد أن من الضروري تماما إنهاء القتال على الفور".

وأضاف: "إحدى الحقائق المثيرة للقلق في هذا الصراع هي أن إنهاء الصراع والقتال ليس الأولوية الرئيسية على ما يبدو بالنسبة للعالم".



وأكد بن فرحان، أنه يتعين وضع خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

وقال أن من الضروري "أن نرى تعزيزا كبيرا للمساعدات الإنسانية"، وإن "من غير المقبول تقييد المساعدات بسبب عقبات بيروقراطية".

وصرح روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة تدعم السلام الدائم في غزة بقوة لكن "لا تؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار على الفور"، مشيرا إلى أن "هذا لن يؤدي إلا إلى غرس بذور الحرب المقبلة لأن حماس لا ترغب في رؤية سلام دائم".

المصدر: رويترز