مسلح يطلق النار قرب كنيس يهودي في نيويورك

أعلنت كاثي هوتشول حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية القبض على مسلح أطلق النار عند كنيس مدينة ألباني عاصمة الولاية.

وأثناء احتفال ملايين اليهود الأمريكيين ببداية عيد الأنوار، كان المشتبه فيه، 28 عاما، وهو من السكان المحليين، يتجول في محيط الكنيس بطريقة مشبوهة جد، وفق هوتشول.



وأضافت أنه "أطلق النار بينما كان يطلق تصريحات تهديدية" خارج الكنيس، وسط تصاعد الهجمات اللفظية والجسدية ضد اليهود في الولايات المتحدة.



وقالت الحاكمة الديمقراطية المنخرطة في مكافحة العنصرية ومعاداة السامية في ولايتها، إنها مرتاحة لأن "أحداً لم يصب في هذه الواقعة"، مشددة على أن "سلامة يهود نيويورك غير قابلة للتفاوض. أي عمل معادٍ للسامية غير مقبول".



وأكدت أن ولاية نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليوناً "ترفض الكراهية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا"، معلنة أن الشرطة ستكون في "حالة تأهب قصوى" خلال عيد الأنوار.



وشاركت هوتشول إلى جانب إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك، في كثير من التظاهرات الداعمة لإسرائيل واليهود الأمريكيين، في بداية الحرب في غزة.

المصدر: "أ ف ب"