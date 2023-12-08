الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 420 جنديا في غزة منذ الـ7 من أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط في قطاع غزة إلى 420 فردا، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الإلكتروني فإن القتلى هم:

الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش 28 عاما، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء (احتياط) كوبي ديفاش 41 عاما، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد (احتياط) نفتالي يونا غوردون 32 عاما، من القدس، مقاتل مدرع في الكتيبة 53 التي تشكلت "باراك" (188)، قتل في معركة قطاع غزة.

اللواء (احتياط) عمري روث، من كاتسرين 25 عاما، قائد دبابة في الكتيبة 53 التي شكلها 'باراك' (188)، قتل في معركة قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT