وزير الخارجية الأردني: الضفة الغربية تغلي والحرب لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل

قال وزير الخارجية الاردني، أيمن الصفدي، الجمعة، إن الضفة الغربية "تغلي"، وأن الحرب لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل.

وجاءت تصريحات الصفدي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن، بحضور أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

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وأضاف الصفدي أن الحرب على غزة " لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل بل ستكون ممرا لمزيد من الحروب والدمار".

وقال: "الفلسطينيون هم الذين يقررون مصيرهم".

وعقد مجلس الأمن اليوم الجمعة جلسة حول الأوضاع في قطاع غزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن عواقب ما يحدث في قطاع غزة، ستكون مدمرة على المنطقة بأكملها، مشددا على أن الأمور وصلت إلى نقطة الانهيار.

المصدر: قناة المملكة