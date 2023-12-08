بالفيديو .. تل أبيب الكبرى تتعرض لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة

أظهرت لقطات فيديو لحظة قصف كتائب "كتائب القسام" مساء اليوم الجمعة، لمدينة تل أبيب برشقة صاروخية ضخمة من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام توجيه الضربة الصاروخية "ردا على المجاز بحق المدنيين".

وفي وقت ستبق من اليوم أيضا، أفاد مراسل RT بأن فصائل فلسطينية أطلقت رشقات صاروخية على تل أبيب ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وذكرت مراسلتنا في وقت سابق بأن انفجارات ضخمة هزت تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بدورها إن صواريخ من غزة متجهة نحو تل أبيب وسقطت في البحر.

وأعلنت "القسام" أن قصف تل أبيب برشقة صاروخية يأتي "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ومع اليوم، دخلت الحرب على غزة يومها الـ63 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT