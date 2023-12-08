وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرة إضافية محملة بالمساعدات الإنسانية لغزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة إرسال طائرة محملة بـ20 طنا من المساعدات الإنسانية الإضافية لقطاع غزة توجهت إلى مطار العريش في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشحنة من المساعدات مقدمة من جمهورية كبردينو بلقاريا الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "ستسلم وزارة الطوارئ الروسية 20 طنا إضافيا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وقد توجهت طائرة خاصة من طراز Il-76 تابعة لقسم الطوارئ إلى مدينة العريش، وتم تنظيم هذه الشحنة من المساعدات من المساعدات من قبل جمهورية كبردينو بلقاريا الروسية".

وقبل يومين سلمت الطوارئ الروسية السلطات المصرية في مطار العريش شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة بلغت 27.5 طن، تشمل أغذية أطفال ومواد البقالة ومنتجات النظافة الشخصية إضافة إلى المراتب والبطانيات، بمبادرة من جمهورية إنغوشيتيا الروسية.

وصرح مدير قسم المعلومات في وزارة الطوارئ الروسية، رومان أوخوتينكو، في وقت سابق بأنه تم تسليم أكثر من 288 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزّة بالفعل، عن طريق الرحلات الجوية التابعة للوزارة.

وفي نهاية نوفمبر، أفادت الطوارئ الروسية بأن 750 مواطنا عبروا معبر رفح منذ بداية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير، فيما ذكرت الخارجية الروسية أن ما مجموعه نحو 950 شخصا تقدموا بطلب المساعدة في مغادرة غزة.

المصدر: RT