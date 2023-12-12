الحرب على غزة في يومها الـ67.. لحظة بلحظة

دخلت الحرب على غزة يومها الـ67، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.

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