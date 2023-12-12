زاخاروفا لبلينكن: لو استثمرتم في بلادكم وتركتم أوكرانيا وشأنها كان أفضل
علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول المساعدات المخصصة لأوكرانيا، وتساءلت عن جدوى "الاستثمار" الأمريكي بدعم أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا: "صرح بلينكن أن 90% من الأموال المخصصة لكييف استثمرت في الولايات المتحدة لتطوير المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، لتصبح حافزا للاقتصاد الأمريكي".
وتابعت: "الرجل لم يخجل حتى من قول ذلك، ولم يستح من تطوير فكرة مفادها أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا هي وضع مربح للجميع، لذا فمن الضروري الاستمرار في ذلك".
وأضافت: "المسألة تكمن في أنه إذا كان هذا الاستثمار الكبير يتم داخل الولايات المتحدة، فربما كان من الأفضل استثمار 100% من المساعدات في الولايات المتحدة، وعدم المساس بأوكرانيا على الإطلاق؟".
المصدر: تليغرام