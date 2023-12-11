بوغدانوف يبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع قادة فلسطينيين من مختلف الفصائل

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الإثنين مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وقادة فلسطينيين آخرين، ظروف تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي: "أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، محادثة هاتفية منفصلة مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، وذلك بين يومي الـ10 والـ11 من ديسمبر الجاري، بمبادرة من الجانب الفلسطيني".

وأشار البيان إلى أن المحادثات بحثت مجموعة من المسائل المتعلقة بالتصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الحالة العسكرية والإنسانية الطارئة في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "جدد الجانب الروسي خلال المكالمة التأكيد على موقفه الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال القتالية والحل العاجل لجميع المشاكل الإنسانية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن".

وتابع البيان: "كما أكد الجانب الروسي على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ66 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: سبوتنيك