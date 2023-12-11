في يومها الـ66.. الحرب على غزة لحظة بلحظة
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تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ66، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
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