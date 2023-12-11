الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 430 منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد الجنود القتلى منذ انطلاق العملية البرية في غزة في الـ27 من أكتوبر 120.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إلى مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه وهم:

الضابط احتياط جدعون إيلاني 35 عاما، من مشاعل، مقاتل في الكتيبة 2855 تشكيل رأس الحربة (55)، قتل في معركة بقطاع غزة.

الرقيب أول (احتياط) إيتاي بيري، 36 عاماً من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة.

الرائد (احتياط) أفيتار كوهين 42 عاماً من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة.

الرائد غال بيشر 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، توفي في حادث سيارة عسكرية جنوبي "إسرائيل"

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا وأكثر من 51 ألف جريح.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ66 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT