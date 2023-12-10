إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17997 قتيلا

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا.

وقالت الوزارة إن عدد المصابين ارتفع إلى 51300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار العدوان البري في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين، والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ65 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT + وكالات