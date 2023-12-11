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نيبينزيا في تعليق لـRT: إذا لم يتم حل مسألة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة فإن الصراع سيستمر

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نيبينزيا في تعليق لـRT: إذا لم يتم حل مسألة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة فإن الصراع سيستمر
Globallookpress
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه إذا لم يتم حل مسألة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة فإن الصراع سيستمر، مشددا على ضرورة اعتماد قرار لوقف إطلاق النار.

وشدد نيبينزيا في تصريح لـRT، على "ضرورة اعتماد قرار لوقف إطلاق النار، لدواع إنسانية".

وأوضح: "نحن نسعى جاهدين لوقف هذه الحرب، وتثبيت وقف إطلاق النار لمنع المزيد من المعاناة التي يتحملها الشعب الفلسطيني في غزة الذين أصبحوا ضحايا ورهائن لهذا الوضع".

ويعقد حاليا وفد من مجلس الأمن الدولي بمشاركة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اجتماعا في مدينة العريش المصرية شمال شبه جزيرة سيناء، لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

وكان مصدر بالأمم المتحدة قد صرح في وقت سابق، أن"وفدا من مجلس الأمن الدولي سيزور نقطة تفتيش رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة اليوم الاثنين"، كما وصل فاسيلي نيبينزيا ضمن الوفد الأممي.

ومع دخول الحرب يومها الـ66، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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المصدر: RT

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