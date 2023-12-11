وصول وفد من مجلس الأمن الدولي إلى مصر

وصل وفد من مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش المصري لتفقد أوضاع مستشفيات مدينة العريش والمصابين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم إليها عن غزة، قبل أن يتوجه إلى معبر رفح الحدودي.

إقرأ المزيد

وقالت مصادر مصرية مطلعة على الوضع، إن الوفد، المقرر وصوله صباح اليوم الاثنين، "سيقوم بزيارات إلي مستشفي العريش للقاء المصابين من ضحايا الحرب الذين تم نقلهم من غزة".

وأضافت المصادر: "يزور الوفد منطقة تخزين المساعدات الإنسانية في المدينة الرياضية بالعريش".

وأكدت المصادر إن الوفد يعتزم "لقاء مسئولي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني للتعرف علي عقبات نقل المساعدات".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن "مسئول الأونروا سيقدم عرضًا لطرق توزيع المساعدات والمشكلات التي تعرقل وصولها".

وقالت المصادر إن "الوفد سيختتم زيارته بجوله في معبر رفح لمتابعة دخول المساعدات".

ويضم الوفد المندوبين الدائمين وممثلي 13 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أبرزها روسيا والصين والبرازيل وكوريا وغانا واليابان والإمارات.

وتأتي الزيارة في أعقاب فشل مجلس الأمن في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال جلسة لمجلس الأمن الجمعة الماضية.

وصوتت 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد القرار.

ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقد تجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أميركية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وحوالي 50 ألف مصاب.

المصدر: وكالات + RT