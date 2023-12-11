الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف مجموعة من مقاتلي "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين استمرار قواته في تنفيذ عملياتها في شمال وجنوب قطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش، "رصدت قواته أمس الأحد مجموعة من مقاتلي حركة "حماس" في قطاع غزة بمساعدة طائرة مسيرة خلال خروجهم من عيادة طبية، وتم استهدافهم وتصفيتهم".

وأضاف البيان أن قواته عثرت على مجموعة من الأسلحة في مدينة جباليا تمت صادرتها تتضمن عبوات ناسفة، وبنادق كلاشنكوف وصواريخ "آر بي جي"، إلا أنه لم يرفق أي صور للأسلحة المصادرة.

وتابع البيان: "خلال نشاط لتطهير منطقة جباليا من خطر فتحات الأنفاق والعبوات الناسفة، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مخرطة تستخدم لإنتاج الأسلحة، بالإضافة إلى موقع إطلاق تابع "لحماس" يحتوي على حوالي 50 قذيفة، بعضها محمل وجاهز للإطلاق"، ولم يتم غرفاق أي صور أو فيديوهات توثق ما تم العثور عليه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 433 منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد الجنود القتلى منذ انطلاق العملية البرية في غزة في الـ27 من أكتوبر 123.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ66 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT