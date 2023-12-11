تحديث مستمر لساعات المساء.. "القسام" و"السرايا" تخوضان اشتباكات عنيفة على عدة محاور

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشبتاكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في مخيم جباليا شمالي القطاع وخانيونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

بيانات "كتائب القسام"

15:32: كتائب القسام تستهدف مغتصبة "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

15:04: كتائب القسام تجدد قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

14:16: يخوض مقاتلونا في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا

13:57: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG" وأكد مجاهدونا وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح

12:01: كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

11:34: كتائب القسام تستهدف دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خانيونس

10:41: كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون

"سرايا القدس"

16:13: سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في شارع 5 شمال شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

15:17: سرايا القدس: نؤكد مقتل وإصابة جميع أفراد إحدى الآليات العسكرية الصهيونية قمنا بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة.

14:27: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم "نتساريم" بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل.

11:51: سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو في موقع "كرم أبو سالم" بصواريخ بدر 1.

10:38: سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.

يتبع..