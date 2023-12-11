"حزب الله" يعلن استهداف موقع السماقة الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهداف موقع السماقة الإسرائيلي، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة11:00‎ ‎ من‎ ‎صباح‎ ‌‏يوم الاثنين 11-12-2023 تجمعاً ‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السّماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 96 عنصرا من "حزب الله" بينهم نجل النائب محمد رعد، وعدد من المدنيين و3 صحفيين.

المصدر: RT