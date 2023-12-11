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"حزب الله" يعلن استهداف موقع السماقة الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهداف موقع السماقة الإسرائيلي، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة11:00‎ ‎ من‎ ‎صباح‎ ‌‏يوم الاثنين 11-12-2023 تجمعاً ‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السّماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 96 عنصرا من "حزب الله" بينهم نجل النائب محمد رعد، وعدد من المدنيين و3 صحفيين.

المصدر: RT

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