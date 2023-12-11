"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه

نعى "حزب الله" اللبناني اثنين من مقاتليه سقطا بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وأكد استمراره بتنفيذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى الحدود.

ونعى "حزب الله" في بيانين منفصلين علي لطفي فران "سعيد" من مدينة النبطية، وعباس حسن أرزوني "أبو زهراء" من بلدة طيرفلسيه، وقال إنهما "ارتقيا على طريق القدس".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 96 عنصرا من "حزب الله" بينهم نجل النائب محمد رعد، وعدد من المدنيين و3 صحفيين.

المصدر: RT