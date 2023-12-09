"حزب الله" ينعى 4 من مقاتليه "ارتقوا على طريق القدس"

نعى "حزب الله" اللبناني 4 من مقاتليه قتلوا في قصف إسرائيلي أمس الجمعة، فيما يستمر بتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى الحدود.

وأعلن حزب الله أمس الجمعة في بيان، مقتل 3 من مقاتليه في قصف إسرائيلي، كما أعلن عن مقتل مقاتل رابع اليوم.

ونشر الحزب أسماء المقاتلين وهم حسن علي دقدوق "جواد"، وحسن كمال سرور "محمد موسى" وهما من بلدة عيتا الشعب، وعلي أدريس سلمان "عباس" من بلدة عرمتى، وحسين عصام طه "أبو تراب" من بلدة ميس الجبل.

هذا وقصف الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بشكل عنيف مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن عن اعتراض هدف جوي مشبوه، ورصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش في منطقة الحدود والرد عليها.

وأكد "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، وتحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT