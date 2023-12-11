مصر..زوجان شهيران في عالم التمثيل يدعمان أهل غزة في حفل جوائز وشوشة 2023 ويثيران تفاعلا (صور+ فيديو)

أثار الفنان المصري الشهير أحمد العوضي وزوجته الممثلة الشهيرة ياسمين عبد العزيز تفاعلا كبيرا إثر دعمهما أهل غزة في حفل جوائز وشوشة 2023.

وخلال حضورهما حفل جوائز مهرجان وشوشة لعام 2023، ظهرت ياسمين عبد العزيز برفقة العوضي، وهي تحمل علم فلسطين على السجادة الحمراء في حفل جوائز مهرجان وشوشة، وذلك تضامنا مع أهالي فلسطين وما يحدث لهم من قتل وتهجير إثر الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فازا بجائزتي أفضل ممثلة وممثل في استفتاء مهرجان الأفضل 2023 في الدراما من مهرجان وشوشة، وذلك بعد نجاح مسلسل ضرب نار الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، وحقق نجاحا كبيرًا في الشارع المصري.

وتسلم كل من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز جائزتيهما، حيث أهدى أحمد العوضي جائزته لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحرص العوضي على تعزية "شهداء فلسطين"، قائلا: "كل التعازي لشهداء فلسطين، وبهدي لجائزة دي لوحش الكون".

وتفاعل راد مواقع التواصل مع صور الفنانين المصريين، معربين عن تقديرهم لموقفهما.

كل الاحترام — Ali Yassin (@Ali_yassn) December 10, 2023

#ياسمين_عبد_العزيز حضرت اليوم مهرجان وشوشة و رفعت علم فلسطين عالريد كاربت 😍 مو من فراغ بعشقها و بموت فيها ل هالإنسانة ❤️ pic.twitter.com/zmiUgsVdWn — محمد اليوسف (@mohammad_syrien) December 10, 2023

المصدر: "القاهرة 24" + RT