تدوينة للجيش الإسرائيلي بخصوص "إيميل" من "السنوار للأمم المتحدة" تثير سخرية عارمة

أثارت تدوينة للجيش الإسرائيلي سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر أن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار راسل الأمم المتحدة واعتذر عن حضور اجتماع بسبب الحرب.

ونشر الجيش الإسرائيلي التدوينة على حسابه في منصة "إكس" وزعم فيها أن يحيى السنوار تراسل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاعتذار عن حضور اجتماع بمناسبة يوم حقوق الإنسان المصادف فيه 10 ديسمبر من كل عام.

ونشر الجيش صورة للرسالة "المزعومة"، معلقا عليها بالقول: "هذا ليس بريدا عشوائيا (مزورا أو غير حقيقي).. يستحق سكان غزة حقوق الإنسان، وطالما ظلت حماس تحكمهم، فلن يسمحوا بحدوث ذلك.. إن تفكيك حماس يعني القضاء على عدو للإنسانية".

وجاء في الرسالة: «الموضوع: غياب حماس عن يوم حقوق الإنسان.

أكتب إليكم بخصوص يوم حقوق الإنسان.. لسوء الحظ، لن نتمكن أنا وفريقي من المشاركة بسبب التزامات سابقة.

وكما تعلمون، فإن إرهابيينا مشغولون للغاية هذه الأيام، حيث يخططون وينفذون هجمات ضد إسرائيل، ويحرسون الرهائن الإسرائيليين، وبالطبع يستغلون سكان غزة الأعزاء.. شكرا لتفهمكم».

This isn’t spam mail.



Gazans deserve human rights and as long as Hamas rules over them, they won’t let it happen.



Dismantling Hamas means eliminating an enemy of humanity. pic.twitter.com/LjK78TrSas — Israel Defense Forces (@IDF) December 10, 2023

وأثارت التغريدة سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم متهكما: "نعم أكيد، وكائن فضائي يشرب معي الشاي في هذه اللحظة"، وأضاف آخر: "من يأتي بهذه الأفكار الرائعة، أحتاج إلى رؤية وجه الفشل وراء فريق الدعاية".

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المصدر: RT