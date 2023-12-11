الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات على مواجهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إجراء مناورات واسعة غربي البلاد، شملت التدريب على سيناريوهات مكافحة التهديدات الانفصالية والإرهاب ومواجهة الأخطار الأمنية.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأنه تم في هذه المناورات استخدام جانب من أحدث التكتيكات والخبرات ومشاريع إعادة دمج القوات من خلال الاستفادة من المواهب والقدرات الجديدة لمختلف وحدات القوات البرية للتعامل مع التهديدات الأمنية والأعمال الإرهابية.

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وشملت المناورات التدريب الخاص على ظروف الحرب الإلكترونية، واختبار أنظمة الرادار والاتصالات، وإجراء عمليات الاستطلاع والاستخبارات، وتدمير أهداف العدو الافتراضية ومقراته في العمق باستخدام معدات إضافية جديدة، وتسيير طائرات الهليكوبتر، وإجراء مختلف أنواع النيران التدميرية والهجومية والمساندة من قبل وحدات الطائرات المسيرة والمدفعية والمعدات والوحدات المدرعة.

المصدر: تسنيم