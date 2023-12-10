استطلاع: معظم الأمريكيين لا يوافقون على سياسة بايدن بشأن الصراع في غزة

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة YouGov للأبحاث وشبكة "سي بي إس نيوز" أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع صراع إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه من خلال المساعدة بإرسال بالأسلحة واستخدام حق النقض "فيتو" في إطار مجلس الأمن الدولي، تقوم الإدارة الأمريكية بالدفاع عن "حق الإسرائيليين" في مواصلة عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة ردا على هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، إلا أنها في الوقت ذاته تدعو للتقليل من الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين إلى الحد الأدنى.

إقرأ المزيد

وكشف الاستطلاع أيضا إلى أن 61% من الأمريكيين "غير راضين" عن نهج بايدن في صراع الشرق الأوسط، بينما يوافق على هذا النهج 39%.

من جهته، بيّن استطلاع شبكة "سي بي إس نيوز" أن "هذا ليس له أي تأثير على معدل الموافقة إجمالا على سياسات بايدن، والذي ظل مستقرا على نطاق واسع عند 41%، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الأمريكيين لا ينظرون إلى الحرب باعتبارها إحدى القضايا الرئيسية في الولايات المتحدة".

كما وصف 27% بأن "المشكلة الأكثر أهمية في البلاد" هي التضخم، وقال 20% إنها قضية "الهجرة غير الشرعية"، وقال 16% إنها "حالة الديمقراطية". واعتبر 4% فقط أن الحرب في قطاع غزة هي المشكلة.

يشار إلى أن الاستطلاع تم في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري على عينة من 2144 أمريكيا بالغا. وقدّر الباحثون نسبة الخطأ بـ 2.8 نقطة مئوية.

المصدر: نوفوستي