تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، حول خسارة بايدن شعبيته بسبب رهانه غير العقلاني على أوكرانيا.

وجاء في المقال: قال رئيس اللجنة القضائية بالكونغرس، جيم جوردان، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن مجلس النواب الأمريكي سيقرر في النصف الأول من العام 2024 ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن كجزء من إجراءات مساءلته.

في الوقت نفسه، قدم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اقتراحا لتحديد موعد للتصويت على طلب الرئيس جو بايدن تخصيص أموال إضافية لأغراض الأمن القومي، بما في ذلك دعم أوكرانيا.

حول ذلك، قال الأستاذ المساعد في كلية الفلسفة بجامعة موسكو الحكومية بوريس ميجويف: "بايدن أخطأ في حساباته عندما راهن على مواصلة الحرب في أوكرانيا. لو تم التوقيع على اتفاق سلام في اسطنبول، لكان تأثير الولايات المتحدة في العالم ومكانة الحزب الديمقراطي داخل الولايات نفسها أقوى بكثير مما هو عليه الآن".

"كما أن الخلافات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة تتزايد حدتها. وجد بايدن نفسه بين نارين بسبب دعمه لأوكرانيا. فمن ناحية، هناك الجمهوريون الذين يعارضون تقديم المساعدة المالية لمكتب زيلينسكي. وعلى الجانب الآخر، هناك "الصقور" الذين يطالبون باستمرار الصراع. بالإضافة إلى ذلك، اشتعل الشرق الأوسط أيضًا، ما تسبب في انقسام داخل الحزب الديمقراطي".

“لا أظن أن بايدن سيُعزل. فلن يوافق على هذه المبادرة مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. بينما مجلس النواب قد يوافق على هذا الإجراء، لكن على الأرجح غالبية أعضاء الكونغرس لن يدعموا أيضًا فكرة عزل الرئيس".

وختم ميجويف بالقول: "على الرغم من أن بايدن لا يواجه حالياً العزل، إلا أن مسيرته السياسية تنتهي مع ذلك. فلا فرصة لانتخابه لولاية ثانية، وقد لعبت الخطوات الخاطئة للرئيس الأمريكي خلال الصراع في أوكرانيا دورًا كبيرًا في ذلك".

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