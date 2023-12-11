تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية في الجنوب وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهداف جنود ومواقع إسرائيلية عدة في حنوب البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 03:35 ‌‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ال‏يوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع البغدادي وتجمعا لجنود العدو وآلياته في محيطه بالقذائف المدفعية ‏وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة".‏

- عند الساعة 03:30 ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌ال‏يوم الاثنين: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 03:00‌‎ ‎ من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌ال‏يوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الراهب بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 03:00‌‎ ‎ من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌ال‏يوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وتم إصابتها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 11:00‌‎ ‎ من‎ ‎صباح‎ ‌ال‏يوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

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يتبع..