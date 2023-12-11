وزير الخارجية الإيراني يكشف "القاسم المشترك" بين إسرائيل وبلاده

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال منتدى دولي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين أن الشيء الوحيد الذي يجمع إيران وإسرائيل هو أنهما لا يؤمنان بحل الدولتين.

وكرر أمير عبد اللهيان اقتراح إيران بإجراء استفتاء لتحديد مصير فلسطين مع السماح فقط لأحفاد أولئك الذين عاشوا هناك قبل عام 1948 بالتصويت.

وتؤيد معظم الدول علنا إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، ويقول منتقدو السياسة الإسرائيلية إن أفعالها تهدف إلى جعل هذا الأمر مستحيلا.

وعن حزب الله، صرح المسؤول الإيراني قائلا: "حماس وحزب الله لديهما القدرة على تصنيع السلاح أو شرائه وقرارهما بشأن تحركهم مستقل لا دخل لنا به".

وسبق أن أعلنت تل أبيب إمكانية ضرب إيران إذا حاول "حزب الله" فتح جبهة ثانية في الشمال. من ناحية أخرى، وصفت طهران تصرفات إسرائيل في قطاع غزة بأنها "سياسة انتحارية"، ووعدت بمعاقبتها على هذا "الجنون".

المصدر: RT