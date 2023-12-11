الأمن المصري يلقي القبض على إسرائيلي بسبب خطأ في البحر

ألقت الشرطة المصرية القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود المصرية بحرا وتم تسليمه لاحقا إلى الشرطة الإسرائيلية.

إقرأ المزيد

وقال موقع "IDF Waves" الإخباري الإسرائيلي إن مواطن إسرائيلي كان يستقل دراجة بحرية بالبحر الأحمر أجتاز الحدود المصرية قادما من الأراضي الإسرائيلية عن طريق الخطأ.

وقال الموقع إن مراقبو الجيش الإسرائيلي الذين تعرفوا على المواطن أرسلوا قوات لإيقافه لكنه تمكن من عبور الحدود وتم القبض عليه من قبل الشرطة المصرية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ردًا على ذلك، فأن الحادث تم التعرف عليه والتعامل معه من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.

ومنذ حوالي عام ونصف، حدثت حالة مماثلة، عندما قام إسرائيلي بعبور الحدود البحرية بين إسرائيل ومصر أثناء ركوبه دراجة جت سكي، وأطلقت السلطات المصرية سراح الإسرائيلي بعد انتهاء استجواب استمر سبع ساعات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت إن مواطنا إسرائيليا عبر بالفعل الحدود البحرية من إسرائيل إلى مصر باستخدام دراجة نارية، وفي الوقت نفسه تم اعتقاله واستجوابه من قبل قوات الأمن المحلية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية