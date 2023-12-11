"كتائب القسام" تعلن استهداف تل أبيب بالصواريخ (فيديوهات)

أعلنت "كتائب القسام" اليوم الاثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية، أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب "برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل والمستوطنات في غلاف قطاع غزة، عقب إطلاق رشقة صاروخية من القطاع.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة شخص بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ على مدينة حولون جنوبي مدينة تل أبيب.

وقالت الشرطة في بيان: "يعمل أفراد الشرطة في حولون وخبراء المتفجرات على معالجة مواقع سقوط صواريخ في المدينة، ويبحثون عن بقايا وأشياء أخرى من أجل إزالة الخطر عن المواطنين، في هذه المرحلة هناك أضرار لممتلكات وإصابة مواطن بجراح طفيفة".

وأضافت: "ندعو السكان إلى البقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وتجنب الوصول إلى المكان وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات، والإبلاغ عن ذلك دون تأخير".

المصدر: RT