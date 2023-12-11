"لا تتوقعوا أي مفاجآت".. الإعلام الإسرائيلي يتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسية في مصر

تحت عنوان "لا تتوقعوا أي مفاجآت.. مصر متجهة إلى الانتخابات والسيسي في طريقه لولاية ثالثة"، علقت صحيفة "يسرائيل هايوم" على الانتخابات الرئاسية في مصر.

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وقالت الصحيفة إن عدد من يحق لهم الانتخاب في أرض النيل حوالي 70 مليون مواطن مصري، وأمامهم 4 مرشحين من بينهم الرئيس الحالي السيسي لانتخاب واحد منهم.

وأشارت إلى أن العملية الانتخابية انطلقت في مصر أمس الأحد وستستمر حتى غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تنشر النتائج الرسمية في 18 ديسمبر لكن من المتوقع أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفارق كبير.

وأضافت الصحيفة: "لا توجد مفاجآت متوقعة في أرض النيل. ويتركز التوتر الرئيسي في الساحة الاقتصادية، حيث تتعامل البلاد مع معدل تضخم يقترب من الأربعين في المئة فيما فقدت العملة المحلية خمسين في المئة من قيمتها، والمعنى على أرض الواقع هو ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث يعيش 60% من سكان البلاد البالغ عددهم اكثر من 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه".

وأوضحت أنه إلى جانب السيسي، يتنافس على الرئاسة ثلاثة سياسيين محليين "غير معروفين نسبيا" وهم فريد زهران - رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق ، وحازم عمر من حزب الشعب الجمهوري، وظهر الثلاثة على شاشة التلفزيون في مواجهة متلفزة، لم يكن فيها السيسي حاضرا، ولا يعتقد أحد حقا أن لديهم فرصة حقيقية لاستبداله.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتمكن مرشحان آخران من الترشح على الإطلاق، أحدهما ناشط ليبرالي يدعى هشام قاسم مسجون، والآخر نائب سابق في البرلمان من المعارضة يدعى أحمد الطنطاوي ويحاكم حاليا بتهمة "توزيع وثائق مزورة تتعلق بالانتخابات".

المصدر: يسرائيل ها يوم