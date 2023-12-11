"شنب بعلم مصر".. ما قصة صورة الشارب المثيرة للجدل تزامنا مع الانتخابات؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة على نطاق واسع يظهر فيها شخص بـ"شنب علم مصر" حسب وصف المستخدمين، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في البلاد.

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وصبغ الشخص شاربه بألوان علم مصر الأحمر والأبيض والأسود، رافعًا علامة النصر الشهيرة بإصبعيه السبابة والوسطى، حيث لقيت الصورة رواجا واسعا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة "فيسبوك".

ويعتبر تداول هذه الصورة أمر مكرر، فكان الظهور الأول لها عبر مواقع التواصل في يونيو الماضي.

وشارك عدد واسع من مستخدمي موقع "فيسبوك" حينها هذه الصورة، وتناقلوا نفس التعليق دون أي تغيير فيه، مشيرين إلى أنها تعود لأحد الموظفين.

وتم نشر الصورة لأول مرة في شهر يونيو الماضي وقيل وقتها أنها لموظف بشركة الكهرباء.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد الموافق للـ10 من الشهر الجاري وستستمر حتى الـ12 منه، حيث يتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الثامنة عشرة من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من عشرين ألف قاض.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات

وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم من 1 إلى 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت الخارج ضمن النتائج المجموعة للانتخابات.

المصدر: المصري اليوم